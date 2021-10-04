Россиянин получил срок за покушение на отвергнувшую его девушку

Житель Владимирской области получил шесть лет колонии за покушение на бывшую девушку

Во Владимирской области к шести годам колонии строгого режима приговорен 23-летний россиянин, совершивший покушение на отвергнувшую его девушку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, осужденный с 2018 года состоял в близких отношениях со своей жертвой. В сентябре 2020-го 18-летняя россиянка рассталась с ним. Из-за ревности к ней молодой человек решил совершить убийство. Вооружившись ножом, он атаковал свою жертву в подъезде.

Однако девушка оказала активное сопротивление и начала звать на помощь — благодаря этому ей удалось выжить. Несмотря на то, что потерпевшая получила 30 ножевых ранений, врачи смогли спасти ей жизнь. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

В августе сообщалось, что в Архангельске мужчина из-за квартиры изрубил родственника мачете, а после покончил с собой.

