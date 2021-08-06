Убивший семью из пяти человек рассказал о преступлении на видео

Федор Панов, арестованный за убийство семьи из пяти человек в поселке Джирим республики Хакассия, рассказал о преступлении на видео. Запись публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах обвиняемый прошел со следователями по участку и показал, где и как совершил расправу. По словам Панова, мотивом убийства стала ревность.

Ранее задержанный дал признательные показания в убийстве всех пяти человек. Ему предъявили обвинение по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»).

5 августа в частном доме в селе Джирим были обнаружены тела хозяина дома, его жены, их сына и внучки, а также брата хозяина. У погибших зафиксированы колото-резаные ранения. Поймать подозреваемого в убийстве семьи помогли местные жители, которые сбили мужчину на машине и связали до приезда полиции.

Как считает следствие, мотивом убийства целой семьи могла стать неразделенная любовь. Панов вернулся в родное село в феврале 2021 года, отсидев 18 лет за двойное убийство. Он влюбился в Марину, пара стала встречаться, а затем Марина уехала на заработки и сказала Панову, что они должны расстаться. Выпив, мужчина решил отомстить, убив всю ее семью.

