Опубликованы кадры с места расправы над семьей в Хакасии

Опубликованы кадры с места расправы над семьей из пяти человек в селе Джирим Хакасии. Запись разместил Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На видео попал участок и деревянный дом семьи погибших. На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Также сотрудники СКР показали самого подозреваемого в расправе. Он доставлен к следователю.

Ранее был раскрыт мотив убийства семьи. 36-летний Федор Панов вернулся в родное село в феврале 2021 года, отсидев срок за убийство. В Джириме он влюбился в Марину, пара стала встречаться, но летом Марина уехала на заработки. Накануне расправы она позвонила Панову и сказала, что они должны расстаться.

Выпив, мужчина решил отомстить, убив всю семью бывшей возлюбленной.

5 августа в частном доме в селе Джирим были обнаружены тела хозяина дома, его супруги, их сына и внучки, а также брата хозяина. У погибших зафиксированы колото-резаные ранения.