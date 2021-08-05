Раскрыт мотив убийства семьи из пяти человек в Хакасии

Мотивом убийства семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии могла стать неразделенная любовь. Подробности расправы раскрыл Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, 36-летний Федор Панов вернулся в родное село в феврале 2021 года, отсидев 18 лет за убийство. Здесь он влюбился в Марину, пара стала встречаться, но летом Марина уехала на заработки. Накануне расправы она позвонила Панову и сказала, что они должны расстаться.

Выпив, мужчина решил отомстить, убив всю семью бывшей возлюбленной.

Убийца пошел в баню, где лежали тела

По словам местных жителей, Панов не пожалел никого: зарезал 56-летнюю хозяйку дома, ее 19-летнего сына, 8-летнюю внучку, 58-летнего сожителя и его брата-близнеца.

Как отметила «Комсомольская правда», после расправы мужчина позвонил Марине и рассказал о преступлении.

Затем он пошел в баню, где лежали тела жертв, и смыл с себя кровь

Соседи полагают, что убитых могло быть больше. До приезда полиции Панов бегал по селу и пытался ворваться в другие дома, однако его не впустили.

Остановить убийцу местные жители смогли сами — они сбили его на машине и связали до приезда сотрудников правоохранительных органов.

По факту расправы в Хакасии возбуждено дело

Преступление стало неожиданностью для всех односельчан Панова. По их словам, бывшего заключенного опасались все, но никто не верил, что он снова пойдет на убийство.

Освободившись из колонии, он пешком вернулся в село. За время заключения дом Панова почти разрушился. Восстановить жилье ему помогали соседи.

Мужчина устроился работать пастухом, стал выпивать, но не проявлял агрессии к окружающим.

Вел себя нормально, в магазины ходил. Все было хорошо. А сегодня утром его переклинило, видать жительница села Джирим в интервью «Комсомольской правде»

По факту убийства возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»).

Панова доставили к следователю.