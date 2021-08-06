Убивший семью из пяти человек россиянин дал признательные показания

В Хакасии следователи предъявили обвинение жителю поселка Джирим Федору Панову, который был задержан после убийства семьи из пяти человек. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по региону.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, россиянин дал признательные показания в убийстве всех пяти человек. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

5 августа в частном доме в селе Джирим были обнаружены тела хозяина дома, его жены, их сына и внучки, а также брата хозяина. У погибших зафиксированы колото-резаные ранения. Поймать подозреваемого в убийстве семьи помогли местные жители.

Как считает следствие, мотивом для убийства целой семьи могла стать неразделенная любовь. Панов вернулся в родное село в феврале 2021 года, отсидев 18 лет за двойной убийство. Там он влюбился в Марину, семья которой была убита. Пара стала встречаться, но летом Марина уехала на заработки. Накануне расправы она позвонила Панову и сказала, что они должны расстаться. Выпив, мужчина решил отомстить.