Дело о халатности возбуждено после убийства семьи в Хакасии

Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства семьи из пяти человек в Хакасии. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры республики.

По результатам материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»).

Было установлено, что сотрудники полиции Ширинского района не уведомили начальника территориального отдела о прибытии в село Джирим ранее судимого 35-летнего местного жителя, на данный момент обвиняемого в убийстве пяти человек, в том числе несовершеннолетнего. Также правоохранители не приняли меры для постановки на профилактический учет бывшего осужденного.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Ширинского района.

Ранее сообщалось, что следователи в Хакасии предъявили обвинение Федору Панову, который был задержан после убийства семьи из пяти человек. Он дал признательные показания.

5 августа в частном доме в селе Джирим были обнаружены тела хозяина дома, его жены, их сына и внучки, а также брата хозяина. У погибших зафиксированы колото-резаные ранения. Поймать подозреваемого в убийстве семьи помогли местные жители.

Мотивом для убийства целой семьи могла стать неразделенная любовь. Панов вернулся в родное село в феврале 2021 года, отсидев 18 лет за двойной убийство. Там он влюбился в Марину, семья которой была убита. Пара стала встречаться, но летом Марина уехала на заработки. Накануне расправы она позвонила Панову и сказала, что они должны расстаться. Выпив, мужчина решил отомстить.