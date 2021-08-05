Родственница убитых в Хакасии рассказала об угрозах в их адрес

В адрес семьи Хнычевых, которую в хакасском селе Джирим убил 36-летний Федор Панов, поступали угрозы от преступника. Об этом рассказала родственница убитых. Ее слова приводит Telegram-канал Mash.

«Я слышала, угрозы кто-то им говорил. Вам не жить, вы долго, говорит, не проживете», — рассказала россиянка. Такие угрозы, по ее словам, поступали семье по телефону.

Также она добавила, что Панов угрожал семье регулярно, а накануне убийства приходил к хозяйке дома и утверждал, что жить ей осталось недолго. Его слова не восприняли всерьез.

5 августа в частном доме в селе Джирим были найдены тела хозяина дома, его жены, их сына и внучки, а также брата хозяина. У погибших зафиксированы колото-резаные ранения. Поймать подозреваемого в убийстве семьи помогли местные жители.

Мотивом убийства семьи из пяти человек могла стать неразделенная любовь. Панов вернулся в родное село в феврале 2021 года, отсидев 18 лет за двойной убийство. Здесь он влюбился в Марину, пара стала встречаться, но летом Марина уехала на заработки. Накануне расправы она позвонила Панову и сказала, что они должны расстаться. Выпив, мужчина решил отомстить, убив всю семью бывшей возлюбленной.