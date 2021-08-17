Россиянин из-за квартиры напал на родственника с мачете и покончил с собой

В Архангельске изрубивший родственника мачете россиянин покончил с собой

В Архангельске мужчина изрубил родственника мачете, а после покончил с собой. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает региональное издание Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 августа вооружившийся мачете 54-летний мужчина притаился в подъезде и напал на своего 31-летнего родственника. В ходе короткой рукопашной схватки он нанес потерпевшему несколько ударов по голове и телу. По словам вызвавшей скорую помощь и полицию супруги потерпевшего, нападение произошло из-за конфликта, связанного с наследованием квартиры.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Потерпевший был своевременно доставлен в больницу, где ему оказали помощь. В ходе оперативно-разыскных мероприятий местонахождение подозреваемого удалось установить, однако тот не пожелал сдаваться сотрудникам правоохранительных органов и ушел из жизни. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

17 августа сообщалось, что в Новосибирске задержан 37-летний россиянин, совершивший вместе с другом двойное убийство из ревности.