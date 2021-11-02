Зарезавший из ревности бывшего мужа сожительницы россиянин пойдет под суд

В Приморском крае предстанет перед судом обвиняемый в умышленном убийстве 41-летний россиянин. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 июля находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина пришел в дом новой сожительницы, где увидел ее бывшего мужа, который зашел навестить своих детей. В порыве ревности обвиняемый накинулся на мужчину с ножом и нанес ему удар в шею. Дети заступились за отца и начали бить злоумышленника подручными средствами, требуя, чтобы он бросил нож.

Осознав совершенное, обвиняемый сбежал с места преступления. Мужчина от полученного ранения скончался. Подозреваемый был задержан и отправлен в СИЗО. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Умышленное убийство») УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 2 ноября сообщалось, что в Башкирии россиянка из ревности зарезала зашедшую в гости подругу.