Россиянка из ревности до смерти забила соседку и получила срок

В Якутии женщину приговорили к 8 годам колонии за убийство соседки из ревности

В Республике Саха (Якутия) приговорили к колонии общего режима сроком на восемь лет жительницу Алдынского района, которая до смерти избила свою соседку из ревности. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подсудимая вместе с сожителем распивала алкоголь у соседки. В какой-то момент женщине показалось, что хозяйка уделяет излишнее внимание ее возлюбленному, и она принялась избивать соперницу. Находившийся в помещении мужчина в силу сильнейшего алкогольного опьянения не смог остановить расправу.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.