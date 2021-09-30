Российскому полицейскому дали 14 лет за убийство лопатой двоих коллег

Верховный суд Республики Коми приговорил к 14 годам лишения свободы сотрудника отдела полиции Воркуты, который убил лопатой двоих коллег. Об этом сообщили «Ленте.ру» в республиканской прокуратуре.

Подсудимый признан виновным по статьям об убийстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что ночью 20 июня 2020 года обвиняемый, работавший водителем-полицейским дежурной части отдела МВД по городу Воркута, отмечал выход в отпуск начальника гаража, вместе с ними выпивал слесарь. Во время застолья между коллегами произошла ссора, полицейский взял лопату и забил ею собутыльников до смерти.

Потом он сел в служебный автомобиль «Газель», протаранил ворота гаража, приехал домой. Там он взял охотничье ружье марки CZ-455 и спустился обратно во двор к машине. Там его уже поджидал патруль ДПС, который прибыл его задержать в связи с убийством в гараже.

Полицейский-водитель направил на правоохранителей ружье и стал в них целиться. Сотрудники ДПС были вынуждены ретироваться и вызвать подмогу.

В суде обвиняемый заявил, что убил коллег в гараже в состоянии аффекта, а в полицейских, приехавших его задерживать, не собирался стрелять. По его словам, он направил на них оружие, чтобы его застрелили.