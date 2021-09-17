Обвиняемого в убийстве школьницы российского подполковника увезли из СИЗО Самары

Обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы подполковника полиции Антона Безчетвертева увезли из СИЗО Самары в другой регион. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает ГТРК «Самара».

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По данным канала, делом теперь занимаются сотрудники Следственного комитета России (СКР) из Нижегородской области. Это сделано для того, чтобы избежать необъективности в расследовании. В подведомственных учреждениях Самарского УФСИН Безчетвертев более не содержится.

29 июля в поселке Петра Дубрава (Самарская область) обнаружили тело девушки с пятью ножевыми ранениями. По словам очевидца, неизвестный долго прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белом автомобиле Toyota.

В убийстве заподозрили 42-летнего полицейского, который, по версии следствия, возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку, а потом убил ее, чтобы скрыть факт аварии. После случившегося его уволили из органов внутренних дел.

31 июля подозреваемого арестовали на два месяца. Против меры пресечения бывший подполковник МВД не возражал и частично признал свою вину.