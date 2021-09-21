Член банды участкового получил пожизненный срок за убийства пенсионеров

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор пятерым членам банды участкового Сергея Крохина за убийство пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России.

Максимальное наказание в виде пожизненного заключения на основании вердикта присяжных получил Забар Зубов. Его подельнику Виктору Зорину дали 11 лет. Дела в отношении еще троих фигурантов — Геннадия Агеева, Виктории Годовиковой и Валентины Торочковой — закрыли в связи с истечением срока давности.

Следствие и суд установили, что в 2010 году участковый МВД по Колпинскому району Петербурга Сергей Крохин создал организованную преступную группу, члены которой убивали одиноких пенсионеров и забирали их жилье. Участники банды подыскивали в основном пожилых женщин, имеющих сыновей или внуков. После убийства хозяев квартир сообщницы полицейского вступали в фиктивный брак с их наследниками, а затем тоже убивали их.

Крохин придумал способ убийства, который не оставлял следов на телах жертв, а пенсионер МВД Геннадий Агеев занимался юридическим оформлением наследства, а затем продавал жилье.

Непосредственными исполнителями убийств были Зубов и Зорин. С августа 2010-го по март 2015 года они совершили четыре убийства и два мошенничества.

Коллегия присяжных признала Зубова, Агеева, Годовикову, Торочкову и Зорина виновными в совершении преступлений.

Крохин был приговорен к пожизненному заключению в марте 2019 года.