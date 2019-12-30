Пожизненно осужденному российскому участковому добавили срок за четыре убийства

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес второй приговор бывшему участковому Сергею Крохину, руководившему бандой «черных риелторов», за организацию четырех убийств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Подсудимый приговорен к 12,5 годам лишения свободы. Новый срок добавлен к первому приговору Крохина в виде пожизненного наказания.

По данным следствия, в 2010 году старший участковый уполномоченный 39-го отдела милиции Колпинского района Крохин организовал преступную группу для совершения убийств социально незащищенных граждан с целью завладения их квартирами. Его сообщниками стали пенсионер МВД Геннадий Агеев, а также исполнители убийств Забара Зубов и Виктор Зорин. Помогали им две женщины Виктория Годовикова и Валентина Торочкова, которые вступали с потерпевшими в фиктивный брак.

Из приговора следует, что Крохин с другими участниками банды спланировали убийство четырех человек с целью завладения квартирой стоимостью 5,9 миллиона рублей.

Согласно разработанному Крохиным плану, Зубов должен был дать смертельную дозу метадона предполагаемым владельцам квартиры. Одна из жертв, как оказалось, не имела отношения к квартире, двух других Зубов задушил после того, как они отказались употреблять наркотик.

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Еще одну хозяйку квартиры «черные риелторы» убили, а ее сына-наследника споили. Помимо убийств, Крохина признали виновным в двух эпизодах мошенничества.

Его сообщников в настоящий момент судят.

Всего на счету банды 10 доказанных убийств. За шесть из них Крохин был осужден к максимальному сроку.

Зубов и Зорин в 2017 году были приговорены к 8 и 9,5 года в колонии соответственно, уточняет «Фонтанка». Третьего сообщника судили вместе с Крохиным и приговорили к 13 годам колонии.

Бывший участковый во время первого судебного процесса сознался в новых убийствах.

В основном «черные риелторы» подыскивали квартиры, где собственником являлись женщины, которые имели сына или внука.

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