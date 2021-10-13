Пьяные россияне до смерти забили прохожего за разбитые бутылки с алкоголем

В Кемерово молодые россияне убили нетрезвого россиянина, разбившего им бутылки с алкоголем

В Кемеровской области двое россиян 18 и 20 лет предстанут перед судом за убийство мужчины. Об этом в среду, 13 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2020 года обвиняемые распивали алкоголь возле подъезда многоквартирного дома в городе Белово. Проходивший мимо 44-летний прохожий, также будучи в нетрезвом виде, толкнул 18-летнего парня, тот уронил пакет и разбил находившиеся внутри бутылки с алкоголем.

Приятели избили мужчину до смерти, а затем осознав, что тот не дышит, занесли его в ближайших подъезд и разошлись по домам. Вскоре оперативникам удалось выйти на след подозреваемых и задержать их. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

30 сентября сообщалось, что Верховный суд Республики Коми приговорил к 14 годам лишения свободы сотрудника отдела полиции Воркуты, который убил лопатой двоих коллег.