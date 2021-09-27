В московском СИЗО до смерти забили подозреваемого в краже арестанта

В московском СИЗО убили подозреваемого в краже арестанта из Кемеровской области

В Московском СИЗО до смерти забили 28-летнего арестанта из Кемеровской области. Об этом в понедельник, 27 сентября, в своем Telegram-канале сообщает «Московский комсомолец».

По данным канала, ЧП произошло в четвертом изоляторе, известном как «Медведь». Вечером 26 сентября оттуда в медучреждение доставили подозреваемого в краже Дмитрия Андрюшина. На теле молодого человека были многочисленные синяки, ушибы и колото-резаные раны, возможно, нанесенные ножом. В автозаке, по пути в больницу потерпевший скончался.

18 мая сообщалось, что Курганский областной суд вынес приговор восьми заключенным, которые забили до смерти осужденного в исправительной колонии.