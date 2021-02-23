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Сотрудников колонии Ярославля уволили после видео смертельного избиения зэка

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Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В ИК-1 Ярославля началась внеплановая проверка после публикации новых видео, на которых сотрудники колонии избивают заключенных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Там отметили, что часть сотрудников, которые были на видео, уволена, а часть привечена к ответственности.

После публикации в СМИ сообщений об избиениях в колонии, одно из которых закончилось смертью зэка, следователи возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

О новых видео стало известно ранее 23 февраля. На первой записи, которая была сделана 25 августа 2016 года, сотрудники положили на стол раздетого по пояс зэка и избили дубинками. Отмечалось, что все произошло после обыска в колонии. Избитый заключенный стал возмущаться тем, что сотрудники выбрасывали еду осужденных и скинули на пол его Коран. После выхода из колонии мужчина две недели провел в больнице, пишет «Новая газета».

По данным издания, другой заключенный — фигурирующий на втором видео — после избиения скончался в больнице. 12 апреля 2017 года сотрудники колонии потребовали от него пройти личный досмотр: раздевшись, присесть и раздвинуть ягодицы. Мужчина отказался, после чего его избили в присутствии не менее 13 сотрудников исправительного учреждения.

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