Российская следователь заявила на угрожавшего ей из ревности полицейского

В Челябинске полицейский из ревности вывез возлюбленную в лес и угрожал убийством

В Челябинске следователь написала заявление на своего коллегу и бывшего возлюбленного, который из ревности вывез ее в лес и угрожал убийством. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 12 октября 32-летний оперативник из отдела МВД «Советский» подъехал к дому женщины и застал там своего знакомого. Сначала он выяснял отношения с возлюбленной по интернету, а на следующий день решил поговорить с ней лично. По словам заявительницы, мужчина силой усадил ее в машину и вывез на водохранилище, где угрожал убийством.

Она также отметила, что на тот момент уже рассталась с ним, но он продолжал ее преследовать и устраивать сцены ревности. После инцидента женщина обратилась в полицию.

Сам оперативник уверяет, что никаких угроз и насилия не было — разговор прошел мирно. Мужчину отстранили от работы на время проведения проверки.