У российского криптомайнера похитили 370 миллионов рублей

У жителя Томска похитили криптовалюту, которая в денежном эквиваленте стоит почти 370 миллионов рублей. Кроме того, из квартиры россиянина вынесли наличные и технику. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Грабитель поджидал 24-летнего Владислава на выходе из дома. Затем мужчина в медицинской маске, угрожая жертве пистолетом, заставил молодого человека вернуться в квартиру. Уже в помещении злоумышленник потребовал перевести ему 85 биткоинов (369,2 миллиона рублей). Самому Владиславу налетчик оставил пять биткоинов.

После того, как потерпевший перевел деньги, грабитель связал его скотчем и положил на кровать. В таком положении молодой человек пролежал восемь часов. Все это время за ним наблюдал подельник злоумышленника. Когда же подельник наконец ушел, криптомайнеру удалось освободиться и обратиться в полицию.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 36-летний Николай Архисов. Он признал свою вину и даже вернул часть денег — 35 миллионов рублей. В настоящее время полиция выясняет, куда злоумышленник дел остальные украденные средства, а также откуда он знал про работу Владислава.

В конце августа двух сотрудников московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоинах. По версии следствия, преподавательницы получали вознаграждения за защиту диссертаций и присуждение ученой степени.