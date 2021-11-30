Россиянам назвали способы избежать падения на льду

Врач Тяжельников: во время гололеда надо отказаться от каблуков и ходить, не отрывая пяток

Во время гололеда стоит отказаться от каблуков, ходить, не отрывая пяток, как на лыжах, не бегать, а также не держать руки в карманах и быть трезвым, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Его слова приводит РИА Новости.

«Предпочитайте обувь на плоской рифленой подошве или с низкими широкими каблуками. Если она все равно скользит, то можно наклеить на нее полоски лейкопластыря или наждачной бумаги», — сказал он.

По словам специалиста, в результате падения с высоты собственного роста есть риск получить серьезные травмы — ушиб, вывих, растяжение связок и перелом. Он отметил, что часто случаются переломы лодыжек в области голеностопного сустава, перелом рук. «Еще опаснее, когда человек падает навзничь. Тогда удар приходится на затылочную область. В результате может произойти не только сотрясение мозга, но и перелом затылочной кости и массивное повреждение головного мозга», — рассказал Тяжельников.

Специалист подчеркнул, что подниматься после падения можно, только если нет острой боли. Также он призвал не лечить самостоятельно гематомы и отеки, а обратиться к медиками.

В январе 2020 года автоэксперт Илья Пименов заявил, что российские водители совершают несколько основных ошибок при торможении в гололед. Эти заблуждения могут усугубить ситуацию. Так, вредной привычкой автомобилистов он назвал быстрые нажатия педали тормоза. Этот совет есть в старых учебниках по вождению, в которых говорилось, что такой способ якобы имитирует работу антиблокировочной системы. Пименов отметил, что на практике сделать это невозможно, потому что человек не может так быстро работать с педалью.

