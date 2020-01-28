Российским автомобилистам назвали ошибки при торможении в гололед

Российские водители совершают несколько основных ошибок при торможении в гололед. Эти заблуждения могут усугубить ситуацию, предупредил автоэксперт Илья Пименов в журнале «За рулем».

Первой вредной привычкой автомобилистов он назвал быстрые нажатия педали тормоза. Этот совет есть в старых учебниках по вождению, в которых говорилось, что такой способ якобы имитирует работу антиблокировочной системы. Пименов отметил, что на практике сделать это невозможно, потому что человек не может так быстро работать с педалью. В случае экстренной ситуации такая тактика может навредить и удлинить тормозной путь.

Автор статьи также посоветовал владельцам машин с механической коробкой передач тормозить сначала двигателем, постепенно переходя к первой передаче. Делать это рекомендуется, если речь не идет о необходимости резкой остановки. При этом в гололед не стоит тормозить при помощи ручника, потому что тогда заблокируются задние колеса. Автомобиль будет скользить и пойдет боком при небольшой ошибке в рулении.

Неспешность, внимательность и контроль дистанции Пименов назвал главными правилами при езде по скользкой дороге.

Ранее автоэксперт перечислил способы быстро «убить» машину зимой. Среди них — езда с непрогретым двигателем, резкие старты и торможения, дрифт, отказ от мытья машины и парковка в сугробе.

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