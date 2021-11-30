Женщина преобразилась до неузнаваемости и возмутила подписчиков своей молодостью

Блогерша показала свою внешность до и после нанесения макияжа и возмутила пользователей сети кардинальными переменами. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Сначала американка Хлоя (Chloe) продемонстрировала свое лицо без мейкапа. На размещенных кадрах видны многочисленные морщины на лице женщины. Затем юзерша нанесла макияж в нюдовых тонах, уложила волосы и надела светло-голубой топ. Блогерша показала, что ее кожа стала гладкой, а тон лица выровнялся, из-за чего она стала выглядеть моложе. «Да, это один и тот же человек. Сколько еще раз мне нужно это сказать? Просто я трансформер», — подписала она пост.

Ролик с преображением Хлои стал вирусным и набрал 2,4 миллиона просмотров и 19,8 тысячи лайков. Подписчики сочли, что блогерша изменилась до неузнаваемости, и обругали ее за попытку обмануть их. «Это твоя мама», «Это точно мать и дочь», «Нет, я в это не верю, извините», «Зачем ты пытаешься выставить нас дураками? Видно же, что в начале видео не ты», «Ты стала выглядеть слишком молодо», «Я не понимаю, как это возможно. На видео два совершенно разных человека», — высказывались они.

В октябре подписчики назвали магией изменения во внешности блогерши после макияжа. Сначала блогерша Кьяра Оуэнс (Ciara Owens) снялась без косметики, позируя в домашней одежде и очках. После этого девушка нанесла на лицо яркий мейкап в стиле smoky eyes, а также накрасила губы помадой в нюдовых оттенках. Помимо этого она распустила волосы, надела пирсинг и кроп-топ с глубоким декольте.