Подписчики назвали магией изменения во внешности блогерши после макияжа

Жительница Великобритании показала свое лицо до и после макияжа и удивила пользователи сети переменами, которые произошли с ее внешностью. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Сначала блогерша Кьяра Оуэнс (Ciara Owens) снялась без косметики, позируя в домашней одежде и очках. После этого девушка нанесла на лицо яркий мейкап в стиле smoky eyes, а также накрасила губы помадой в нюдовых оттенках. Помимо этого она распустила волосы, надела пирсинг и кроп-топ с глубоким декольте.

Публикация Кьяры стала вирусной и набрала более 822 тысяч просмотров. Зрителей поразил ролик юзерши: по их мнению, ей удалось улучшить своей внешний вид и измениться до неузнаваемости. «Я бы назвала эти изменения во внешности магией в действии», «Не могу поверить, что это та же девушка», «Никому нельзя доверять», «Я просто в шоке», «Лучшее преображение, которое я когда-либо видела», — высказывались они в многочисленных комментариях.

В августе другая девушка с помощью макияжа удивила фанатов. Блогерша Элизабет Тернер (Elizabeth Turner) поделилась роликом, в котором продемонстрировала результат преображения. «Боже, научи и меня так краситься!» — восхитились юзеры.

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