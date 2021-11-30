Мужчина попросил жену отказаться от ее имени и разозлил людей

Мужу надоела кличка жены, которую она получила еще в детстве, и он попросил ее отказаться от прозвища. Своей историей он поделился в посте на сайте Reddit. Тем самым он разозлил пользователей сети.

По словам автора поста, родители его жены думали, что у них родится мальчик, и выбрали для него имя Майкл. После того, как появилась девочка, ее официально назвали Лони, но в семейном кругу продолжили обращаться к ней по имени Майкл. Со временем женщина привыкла к прозвищу и начала представляться мужским именем.

Мужчина признался, что сначала его умиляла эта особенность жены, но теперь она «раздражает до зубовного скрежета». «Я спросил ее, может ли она прекратить использовать это прозвище или изменить его на более женственное, например, Мишель. Она отмахнулась от меня, сказав, что Майкл — это ее имя», — написал он.

В итоге ссора переросла в серьезный конфликт, и Майкл уехала жить к брату. Желая помириться с женой, автор поста позвонил ей и снова предложил отказаться от прозвища ради сохранения брака, но женщина отказалась.

Мужчина обратился к пользователям за советом и попросил их оценить, правильно ли он поступил. Пост набрал полторы тысячи комментариев, в большинстве из которых люди осудили поведение автора. Один из юзеров написал: «Надеюсь, Майкл разведется с этим парнем». «Она была Майклом до знакомства с тобой, она осталась Майклом после вашей свадьбы. Она — Майкл, а проблема в тебе», — добавил второй пользователь.

Ранее стало известно, что свекровь и муж решили посадить беременную женщину на строгую диету и разозлили людей в сети. Историю женщины рассказал ее муж в посте на сайте Reddit. После этого он подвергся критике.