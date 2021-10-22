Свекровь и муж посадили беременную женщину на строгую диету и разозлили людей

Свекровь и муж решили посадить беременную женщину на строгую диету и разозлили людей в сети. Историю женщины рассказал ее муж в посте на сайте Reddit и подвергся критике.

27-летний фитнес-тренер и диетолог написал, что его 23-летняя жена на пятом месяце беременности. Пара живет вместе с матерью мужчины, которая переехала в их дом, чтобы следить за здоровьем невестки. Заботливые родственники заставляют будущую мать питаться рисом, овощами, индийскими лепешками, чечевицей и творогом. Специи, мясо, а также все сладкое и «вредное» ей запретили.

Однако диета не распространяется на остальных членов семьи, и для себя и матери диетолог готовит отдельно: они едят мясо, яйца, блюда со специями, пьют молоко и ни в чем себе не отказывают. По словам фитнес-тренера, недавно его жена пожаловалась на то, что она устала от пресной пищи, и ей тяжело смотреть на то, как остальные едят вкусные блюда. В ответ мужчина попытался ее утешить и пообещал, что после рождения ребенка она сможет позволить себе больше.

Свекровь не разделила мнение сына и предупредила невестку, что даже после того, как ребенок появится на свет, ей придется продолжить придерживаться строгой диеты во время кормления грудью.

Тогда расстроенная женщина попросила своего мужа поддержать ее и начать есть те же продукты, что и она. «Я отказался, потому что предпочитаю животный белок растительному. Однако я сказал ей, что перестану есть нездоровую пищу, сладости и т.д.», — написал мужчина. Будущая мать тяжело перенесла отказ и обиделась на своего избранника.

Пользователи осудили поведение мужчины и его матери. «Чего? Твоя мать позволяет себе рассказывать твоей жене, что ей можно есть, а что нельзя?», — написал один из них. Другой добавил: «Я искренне сочувствую твоей жене, кажется, она попала в семью, помешанную на контроле».

Ранее сообщалось, что жена пожаловалась на прожорливого мужа и нашла понимание в сети. Женщина рассказала, что ее муж ведет себя эгоистично в вопросах еды: все, что она готовит и покупает, он моментально съедает, не оставляя ей ни кусочка.