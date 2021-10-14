Семья мужчины устроила его избраннице собеседование для проверки на пригодность

Пользовательница Reddit рассказала, как семья богатого возлюбленного устроила ей настоящее собеседование, чтобы проверить ее пригодность в качестве невесты для него.

Женщина анонимно рассказала, что во время первой же встречи семья возлюбленного дала понять, что избраннице мужчины необходимо доказать, что она достаточно хороша для этого мужчины.

Родственники мужчины устроили ей проверку, в ходе которой расспрашивали ее о работе, размере зарплаты и взглядах на жизнь. После этого родственники мужчины принялись высказывать свои суждения и обсуждать ее между собой.

«Его брат, который работает в той же области, начал расспрашивать меня о работе. Он грубо спросил, не пришла ли я в эту сферу с целью найти богатого жениха», — отметила пользовательница.

Затем мать мужчины поинтересовалась о ее навыках работы по дому. Женщина ответила, что ее возлюбленный готовит лучше, и до встречи с ним она предпочитала покупать еду в кафе, но теперь он учит ее готовить. Этот ответ не понравился потенциальной свекрови. «Его мать заявила, что в ее времена женщины старались подать к столу что-нибудь особенное. Я попыталась отшутиться, сказав, что приношу ему пиво, но шутку никто не оценил», — рассказала автор поста.

В конце концов, женщина сказала, что с нее хватит этого теста на позицию хорошей жены, и ушла. Этот поступок шокировал семью возлюбленного. Позже мужчина спросил ее, почему она так рано ушла. На это она ответила, что не получает удовольствия от подобных собеседований. Мужчина ответил, что семья просто пытается защитить его от неправильных шагов, а она слишком жестко отреагировала.

Пользователи Reddit не согласились с позицией мужчины. «И он, и его семья — полные придурки. Его реакция показывает, каким будет ваше будущее, если ты примешь такое положение вещей», — написал один из них. «Большинство из них чувствуют превосходство не только над тобой, но и над любым человеком, который не так богат, как они. Глупо игнорировать такие явные предвестники неравноправных отношений и неуважения», — отметил другой.

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