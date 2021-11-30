Бывшая модель пожаловалась на регулярные изнасилования на работе

Бывшая манекенщица Никки Дюбоз (Nikki Dubose) рассказала о жестоких условиях работы в модельной индустрии. На интервью, появившееся на YouTube-канале Real Women/Real Stories, обратили внимание Daily Mail.

36-летняя американка призналась, что директор модельного агенства, имя которого не раскрывается, регулярно подвергал ее сексуальному насилию в обмен на сотрудничество с известными брендами. «Когда он меня насиловал, работы было много, но если я отказывалась, то сидела долгое время без каких-либо съемок и показов», — пожаловалась женщина.

Помимо этого, Дюбоз вспомнила, что на одной из рабочих встреч фотограф подсыпал ей в напиток наркотики, а затем изнасиловал, воспользовавшись ее состоянием. По словам женщины, после случившегося она чувствовала себя травмированной и разбитой.

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Модель также заявила, что работа в фэшн-индустрии стала причиной ее проблем с физическим и ментальным здоровьем. У героини материала развились расстройства пищевого поведения, анорексия и синдром дисморфофобии — расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела.

«Я весила всего 90 фунтов (40 килограммов — прим. "Ленты.ру"), и люди обожествляли меня. Мне говорили, что я самая красивая девушка в мире, но на самом деле они просто хотели на мне заработать. Люди контролировали и подавляли меня как личность, — подчеркнула Дюбоз. — Мы должны объединиться против жестоких работодателей».

В ноябре шведская модель Фрида Фаррелл (Frida Farrell) рассказала, что отправилась на фотосессию и попала в сексуальное рабство. Новый знакомый пригласил ее на съемку рекламной кампании в свою квартиру, начал угрожать ножом и запер в комнате. Всего за три дня девушку изнасиловали шесть мужчин.