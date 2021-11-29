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Модель отправилась на фотосессию и попала в сексуальное рабство

Модель Фрида Фаррелл рассказала об изнасилованиях, которым она подверглась в 2002 году
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Кадр: фильм Apfrtment 407

Шведская модель Фрида Фаррелл (Frida Farrell) раскрыла подробности своего похищения в 2002 году, после которого она попала в сексуальное рабство и подверглась изнасилованиям. Соответствующее интервью публикует The Sun.

Героиня материала рассказала, что в возрасте 23 лет переехала в Лондон, чтобы стать профессиональной актрисой, и на одной из центральных улиц города она познакомилась с мужчиной по имени Питер (Peter). Новый знакомый вежливо предложил девушке стать героиней рекламной кампании производителя мотоциклов Harley Davidson и пригласил ее на кастинг.

Манекенщица отправилась на просмотр в квартиру Питера и вернулась туда через несколько дней, чтобы принять участие в фотосессии. По словам Фаррелл, когда она вошла в комнату, мужчина закрыл дверь на ключ и начал угрожать ей ножом. «Я просто застыла на месте и поняла, что это не моя вина и я уже ничего не могу изменить. Мне было очень страшно», — вспомнила модель.

Героиня материала пояснила, что похититель заставил ее надеть грязное белье и выпить молоко с добавлением наркотического вещества, из-за чего она долгое время находилась в бессознательном состоянии. После этого он впервые изнасиловал девушку. «После секса я отключилась и была дезориентирована, не понимая, где нахожусь. В комнате не было предметов, которые я могла бы использовать для защиты в драке», — добавила актриса.

В общей сложности за три дня модель изнасиловали шесть незнакомых ей мужчин. По ее словам, она не помнила их лиц из-за помутненного сознания. Фаррелл удалось сбежать, когда похититель забыл закрыть дверь на щеколду. Девушка сумела добраться до дома друга, который настоял на том, чтобы она обратилась в полицию.

Пострадавшая подчеркнула, что сначала сотрудники правоохранительных органов не поверили в ее историю. «Мне казалось, что им все равно на мою ситуацию», — поделилась воспоминаниями Фаррелл. В итоге полиция все же занялась поиском преступника, однако ему удалось скрыться.

Известно, что после произошедшего Фаррелл решила снять фильм, чтобы поддержать других жертв подобных событий и предостеречь моделей о возможных последствиях их деятельности. Картина режиссера Рудольфа Буйтендаха «Продажа Изобель» появилась на экранах в 2016 году.

Ранее манекенщица Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в юности, совершенном ее 16-летним возлюбленным. «Почему 15-летняя я не кричала во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказала, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия. Я была так молода, у меня даже секса раньше не было», — отметила она.

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