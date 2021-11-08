Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет

Американская модель и предпринимательница Эмили Ратаковски впервые раскрыла информацию о домогательствах, которым она подверглась в подростковом возрасте. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Манекенщица рассказала о произошедшем в собственной книге «Мое тело». По словам знаменитости, когда ей было 15 лет, на нее напал и изнасиловал ее на тот момент 16-летний возлюбленный Оуэн. «Почему 15-летняя я не кричала во все горло? Кто научил меня не кричать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказала, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже секса раньше не было», — писала она.

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По информации издания, описанный инцидент является одним из многих, о которых сообщала Ратаковски. Кроме упомянутой истории, модель призналась, что пережила домогательства со стороны музыканта Робина Тика и фотографа Джонатана Ледера.

Эмили Ратаковски прославилась после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран. После этого она неоднократно участвовала в Неделях моды, а также снималась в кино, телешоу и для известных модных журналов. Книга «Мое тело» была опубликована изданием The Sunday Times в октябре 2021 года.

В октябре Эмили Ратаковски объяснила причину многолетнего сокрытия домогательств. Звезда объяснила, что боялась, что правда может негативно сказаться на ее карьере. «Я была никому не известной моделью. Если бы я пожаловалась, то я бы точно не была на том месте, на котором нахожусь сейчас. Мне бы не удалось добиться славы», — заключила знаменитость.