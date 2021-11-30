Демограф счел неразрешимой названную Путиным проблему ближайшего десятилетия

Старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов в разговоре с «Лентой.ру» назвал демографическую проблему в России неразрешимой.

«Она неразрешимая, тем более Путиным. Это просто объективное положение дел, от политики не зависит. COVID-19 надо побороть, а там видно будет. Очень много народу погибло от него: от миллиона до 300 тысяч оценка в 2022 году по прогнозу», — считает Денисов.

Ранее президент Владимир Путин признался, что демографическая проблема России не дает ему спать по ночам, и он считает ее основной для страны на ближайшее десятилетие. Он напомнил, что в России были два естественных спада в демографическом развитии: во времена Великой Отечественной войны и после развала Советского Союза. По словам главы государства, России «удалось сдвинуть этот камень с мертвой точки» и «мы умеем это делать».