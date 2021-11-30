Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 декабря. О вступающих в силу нововведениях напоминают «Известия».

Как пишет издание, с декабря в Росиии заработает закон о «о бесплатном интернете», теперь доступ к ряду социально значимых сайтов можно будет получить даже при нулевом балансе.

Эти сайты должны контролироваться или быть созданными гражданами России, осуществляющими деятельность на территории страны, и размещаться в зонах «.ru, .рф, .su или .дети». Не менее 50 процентов аудитории должно находиться на территории России. Всего в список вошел 371 ресурс, в том числе портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы и некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины.

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Кроме того, с 1 декабря в России смогут без решения суда блокировать сайты, созданные финансовыми мошенниками. Речь идет о сайтах, имитирующих официальные сайты банков и финансовых организаций, а также о ресурсах, на которых предлагается участие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам. Помимо этого, с декабря в России вступит в силу закон, который обязывает операторов вносить данные о каждом пользователе сим-карты в государственную базу данных. Такой метод поможет бороться с телефонными мошенниками и с использованием номеров в интересах террористических организаций.

Также с начала месяца в силу вступит федеральный закон о маркировке товаров. Он предусматривает административную ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения. При этом за производство, приобретение, хранение и сбыт с использованием заведомо поддельной маркировки будет грозить уголовная ответственность.

О о новых законах, вступающих в силу в декабре, ранее рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он рассказал о начале досудебной блокировки сайтов с рекламой финансовых пирамид, доступе к социально значимым для граждан сервисам, ответственности за продажу немаркированной продукции и начале действия мер по ограничению выбросов парниковых газов.

