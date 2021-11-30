В Госдуме прокомментировали планы «Роскосмоса» выращивать растения на орбите

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин назвал идею гендиректора корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина выращивать растения на орбите дурью. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата Госдумы, в сельскохозяйственной отрасли есть более приоритетные задачи, чем эта. Он отметил, что следует заняться их решением. «То фильм в космосе снимают, теперь еще дурь одну придумаем. Давайте здесь то, что под ногами лежит, что под рукой, брать и использовать», — прокомментировал планы «Роскосмоса» Кашин.

Ранее Рогозин рассказал, что семена и ростки на орбите будут подвержены сильному влиянию космической среды — радиации, яркому потоку ультрафиолетового излучения. Не исключено, что эксперимент будет проведен при помощи 3D-биопринтера, уточнил глава госкорпорации.

Кроме того, он раскрыл планируемые названия новых модулей перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС). Рогозин отметил, что они будут названы в честь российских субъектов.