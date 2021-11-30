В российской поликлинике пациентка напала на врача с пистолетом из-за очереди

В поликлинике в Волгоградской области пациентка напала на врача с пистолетом из-за очереди

В поликлинике одного из сел Иловлинского района Волгоградской области недовольная очередью пациентка устроила скандал и напала с пистолетом на врача, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Отмечается, что врач-терапевт сделал россиянке замечание, тогда женщина достала из сумки предмет, похожий на пистолет, и пригрозила убить врача. Медик вызвал полицейских.

«Подозреваемую задержали, она дала признательные показания. У нее изъяли стартовый спортивный пистолет. Судебно-баллистическая экспертиза показала, что стрелять из него нельзя, поскольку в нем не хватает запчастей», — говорится в сообщении.

Полиция продолжит выяснять все обстоятельства инцидента.

Ранее жительница Амурской области напала на приехавшего к ней фельдшера скорой помощи. По информации полиции, когда бригада скорой медицинской помощи прибыла по адресу, между гражданкой и фельдшером произошел конфликт, в ходе которого женщина накинулась на него с оскорблениями и поцарапала.

Полиция установила, что 35-летняя женщина ранее привлекалась к административной ответственности по статье 116 УК («Побои»).