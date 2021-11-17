В Амурской области женщина накинулась на фельдшера скорой помощи и поцарапала его

Россиянка напала на приехавшего к ней фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и оскорбила, сообщает УМВД России по Амурской области.

Во вторник, 16 ноября, медицинская помощь потребовалась жительнице поселка Новобурейский. По информации ведомства, когда бригада скорой медицинской помощи прибыла по адресу, между гражданкой и фельдшером произошел конфликт, в ходе которого женщина накинулась на него с оскорблениями и поцарапала.

Полиция установила, что 35-летняя женщина ранее привлекалась к административной ответственности по статье «побои». По словам сотрудников полиции, все собранные ими материалы будут направлены в мировой суд для решения вопроса о привлечении женщины к уголовной ответственности. Согласно статье 116.1 УК РФ, ей грозит или штраф, или обязательные исправительные работы, или до трех месяцев ареста.

Ранее жительница Мурманской области напала на врача из-за отказа выписать больничный ее дочери после неудачного наращивания ресниц. В больнице у девушки не обнаружили признаков воспаления.