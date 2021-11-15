Пассажирка самолета набросилась на стюардессу с кулаками и угодила в полицию

В США пассажирка самолета набросилась на стюардессу с кулаками во время рейса авиакомпании Southwest Airlines и угодила в полицейский участок. Об этом пишет U.S. News.

Инцидент произошел в субботу, 13 ноября, во время посадки самолета, следовавшего из Далласа в Нью-Йорк. 32-летняя пассажирка Ариэль Джин Джексон (Arielle Jean Jackson), которая сидела в задней части лайнера, поругалась со стюардессой по неизвестной причине. После приземления, когда девушка покидала воздушное судно, она вступила в словесную перепалку с другой бортпроводницей.

В результате американка применила физическое насилие — отмечается, что Джексон ударила стюардессу кулаком по голове. В результате инцидента женщину задержала и арестовала полиция, выдвинув обвинение в нападении на сотрудника авиакомпании при отягчающих обстоятельствах.

Пострадавшая бортпроводница была доставлена в больницу и выписана из учреждения на следующий день.

В октябре в США пассажир, летевший первым классом авиакомпании American Airlines, напал на бортпроводницу из-за просьбы надеть маску и был задержан полицией. Как рассказали очевидцы, во время спора американец замахнулся на стюардессу и дважды ударил ее по лицу кулаком.