Пассажир тайно покурил в самолете и подрался с полицейским при задержании

Пассажир самолета нарушил правила безопасности на борту и отказался покидать воздушное судно. Инцидент попал на видео, подробности сообщает Daily Mail.

В воскресенье, 10 октября, экипаж самолета, прибывшего из Дарвина в Аделаиду, Австралия, сообщил полиции аэропорта о нахождении на борту 54-летнего пассажира, который тайно покурил в туалете. Кроме того, сообщалось, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к попутчикам.

Поднявшийся на борт полицейский попытался задержать нарушителя, однако тот начал сопротивляться. Несмотря на перегородку, которая закрывает обзор, на кадрах можно увидеть, как между мужчинами завязывается драка. Сотруднику правоохранительных органов пришлось достать дубинку, позже ему на помощь подбежал другой пассажир — вместе им удалось обездвижить дебошира и надеть на него наручники.

Агрессивному пассажиру предъявили обвинения в курении на борту самолета, хулиганском поведении, неподчинении летному экипажу и нападении на полицию. Мужчина был освобожден под залог до заседания суда.