Американец напал на стюардессу и вынудил сменить курс летевшего самолета

Daily Mail: в США пассажир самолета ударил бортпроводницу по лицу и был задержан полицией

В США пассажир, летевший первым классом авиакомпании American Airlines, напал на бортпроводницу из-за просьбы надеть маску и был задержан полицией. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе 976 из Нью-Йорка в штат Калифорния. По данным издания, один из пассажиров самолета вступил в конфликт со стюардессой из-за отказа надеть средство защиты. Как рассказали очевидцы, во время спора американец замахнулся на бортпроводницу и дважды ударил ее по лицу кулаком.

Членам кабинного экипажа удалось остановить дебошира: с помощью других пассажиров они примотали его к посадочному креслу изолентой. В итоге поведение мужчины вынудило пилотов сменить курс из соображений безопасности и приземлиться в аэропорту Денвера.

По прибытии американца задержала полиция, пострадавшую стюардессу доставили в больницу с кровотечением. Представители American Airlines сообщили, что внесли пассажира в черный список авиакомпании.

Ранее в октябре в Австралии пассажир самолета нарушил правила безопасности на борту и отказался покидать воздушное судно. Так, 54-летний мужчина тайно покурил в туалете, а также вел себя агрессивно по отношению к попутчикам. По прибытии в аэропорт Аделаиды на борт воздушного судна вызвали полицию, однако дебошир начал сопротивляться задержанию.