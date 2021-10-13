Снятый с рейса пассажир попытался залезть обратно в самолет и попал на видео

В Ирландии снятый с рейса пассажир залез в самолет и едва не подрался с бортпроводниками

В Ирландии агрессивный пассажир, которого сняли с рейса авиакомпании Ryanair, попытался залезть обратно в самолет и попал на видео. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Дублина. На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина в розовой футболке стоит рядом с воздушным судном и кричит, используя нецензурную брань.

Затем дебошир забрался на лестницу и, вопреки попыткам сотрудников авиагавани остановить его, поднялся в самолет, где едва не вступил в драку с бортпроводниками. При этом среди остальных пассажиров началась паника — они начали кричать ему «Пошел вон!».

Видео стало вирусным — оно набрало в социальной сети TikTok более 26 тысяч лайков. Аэропорт Дублина отказался комментировать видео из-за «вопросов безопасности».