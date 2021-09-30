Пассажир спрыгнул на крыло самолета во время посадки и попал на видео

В США полиция задержала пассажира, спрыгнувшего на крыло воздушного судна при посадке

В США пассажир во время посадки открыл аварийную дверь самолета, спрыгнул на крыло и и был задержан. Необычное поведение путешественника попало на видео, его разместил портал Local10.com.

Сообщается, что инцидент произошел около семи утра в среду, 29 сентября, в аэропорту Майами. На опубликованных кадрах видно, как на крыле воздушного судна, подъезжающего к трапу, стоит мужчина в одежде черного цвета. Также можно заметить бортпроводницу, которая высунулась из аварийной двери и пытается уговорить пассажира вернуться обратно.

Позже дебошира задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины — им оказался 33-летний гражданин США Кристиан Сегура (Christian Segura).

Отмечается, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани и остальные пассажиры смогли покинуть лайнер без задержек.