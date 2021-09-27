Пытавшегося задушить пилота пассажира самолета привязали к креслу

В США пассажир устроил дебош на борту самолета и попытался задушить пилота

В США пассажир попытался взять штурмом самолет и задушить пилота. Об этом сообщает The Hill.

Инцидент произошел во время рейса из Бостона в город Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. По данным издания, за 45 минут до посадки Халил Эль Дар (Khalil El Dahr) встал со своего кресла и побежал по проходу, крича на испанском: «Застрелите меня!»

По словам очевидцев, на крик дебошира командир воздушного судна открыл дверь и вышел из кабины пилота. Тогда к нему приблизился пассажир и попытался задушить его галстуком. В результате мужчину удалось усмирить нескольким бортпроводникам — они привязали его к креслу.

По прилете Эль Дара задержали сотрудники правоохранительных органов. Он обвиняется во вмешательстве в действия членов экипажа и обслуживающего персонала.

Ранее в сентябре пьяный авиапассажир нарушил порядок в самолете авиакомпании American Airlines и попал на видео. На сделанных очевидцами кадрах видно, как, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина бранится на членов экипажа и показывает средний палец. В ответ на просьбу прекратить, он начал рычать и грызть защитную маску.