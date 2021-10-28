Россиянка напала на врача из-за неудачно наращенных ресниц дочери

Жительница Мурманской области напала на врача из-за отказа выписать больничный ее дочери. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации издания, накануне к врачу-офтальмологу взрослой поликлиники Апатитско-Кировской центральной городской больницы обратилась девушка, имя которой не указывается. Она просила оформить ей больничный лист после неудачного наращивания ресниц, но врачи не обнаружили признаков воспаления и отказали ей в выдаче листа нетрудоспособности.

По версии следствия, 22 октября жительница Кировска 1980 года рождения, которая является матерью пациентки, ударила врача по голове. Пострадавшему медику диагностировано сотрясение головного мозга.

Как сообщает региональное управление СКР, на нападавшую возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью лица в связи с осуществлением служебной деятельности.

Ранее в октябре слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки напугали пользователей сети. На видео мастер показала веки клиентки, которая делала процедуру наращивания ресниц в другом салоне красоты. На кадрах видно, что искусственные волоски на ее глазах слиплись в пучки. Специалистка объяснила, что это произошло из-за скопления на веках смеси из остатков косметики, кожного сала и пыли.

