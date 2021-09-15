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Женщина напала на блогершу на детской площадке из-за ее внешнего вида

Незнакомка напала на американскую блогершу Гетти Кехайову из-за ее спортивного топа
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Американская блогерша занялась спортом на детской площадке и столкнулась с нападением со стороны незнакомой женщины. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Жительница штата Невада Гетти Кехайова (Getti Kehayova), которая попала в Книгу рекордов Гиннесса за кручение самого широкого в мире обруча, захотела снять на камеру свою тренировку и опубликовать пост в соцсетях. На размещенных кадрах женщина висит вверх тормашками на турнике в шортах, кроп-топе и майке, которая оголяет ее живот.

Героиня материала рассказала, что к ней подошла другая посетительница парка и раскритиковала ее внешний вид. По мнению незнакомки, никто не имеет права тренироваться в общественном месте в таком виде. «Все вокруг видят тебя! Ты ведь полуголая. В этом месте играют дети», — кричала она.

В ролике видно, что вопреки возмущениям, Кехайова продолжила выполнять упражнение на турнике. Тогда разгневанная женщина отобрала у нее обруч, после чего отбросила его в противоположную сторону. Супруг и сын блогерши попытались успокоить незнакомку, однако она продолжила кричать до тех пор, пока семья не покинула площадку.

Публикация героини материала стала вирусной и набрала 2,4 миллиона просмотров. Зрители поддержали блогершу в комментариях под постом. «Ты выглядишь потрясающе, у женщины самой футболка с глубоким декольте», «Я в шоке, а как тогда она ходит в общественные бассейны?», «Ненормальная», «Истеричка», «Ты лучшая, не обращай внимания», — высказались они.

В августе отец поддержал незнакомца, который унизил его дочь за чересчур откровенное бикини, и столкнулся с хейтом в сети. Анонимный автор поста рассказала, что она отдыхала на пляже вместе с родителями, когда прохожий обратил внимание на ее купальник с глубоким декольте. Девушка объяснила, что надеялась на защиту со стороны отца, однако он ничего не ответил незнакомцу.

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