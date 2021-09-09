Незнакомец отругал девушек за бикини на пляже и обрел славу в сети

Незнакомец заставил подростков в бикини прикрыться на пляже, попал на видео и обрел славу в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

18-летняя Мия (Mia) засняла незнакомца, который подошел к ней и восьми ее подругам на пляже в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Мужчина представился Логаном Дорном (Logan Dorn) и призвал компанию сменить одежду, поскольку, по его мнению, девушки «показывали порнографию» маленьким детям.

«Вы — единственное, что бросается в глаза. Настанет день, когда вы встретитесь лицом к лицу с Богом. Я вас не осуждаю, вы сами должны думать о том, в чем приходите на пляж. Вы должны себя уважать», — отругал подростков Дорн. На видео слышно, как девушки просят мужчину уйти, однако он игнорирует их просьбы. Ролик стал вирусным и набрал 2,4 миллиона просмотров.

Пользователи сети раскритиковали поведение Дорна в комментариях под публикацией. «Он похож на маньяка», «Это самое настоящее нарушение личных границ», «А если бы вы не были совершеннолетними? Это выглядит как домогательство!», «Я ненавижу мужчин», «Поэтому я ношу с собой перцовый баллончик», — писали они.

Позже Дорн записал ответное видео по поводу случившегося. По его словам, он отдыхал с семьей, и один из его родственников пожелал покинуть пляж из-за «студенток, которые слишком много показывают».

«В тот момент я почувствовал, как на меня накатил праведный гнев. Я набрался смелости Святого духа противостоять этим дамам. Знакомство с порнографией в юном возрасте разрушило мою психику, поэтому я решил защитить от этого детей», — объяснил он.

В августе отец поддержал незнакомца, который унизил его дочь за чересчур откровенный бикини, и столкнулся с хейтом в сети. Анонимный автор поста рассказала, что она отдыхала на пляже вместе с родителями, когда прохожий обратил внимание на ее купальник с глубоким декольте. Девушка объяснила, что надеялась на защиту со стороны отца, однако он ничего не ответил незнакомцу.