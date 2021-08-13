Отец поддержал унизившего дочь за бикини прохожего и столкнулся с хейтом в сети

Отец поддержал незнакомца, который унизил его дочь за чересчур откровенный бикини, и столкнулся с хейтом в сети. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

Анонимный автор поста рассказала, что она отдыхала на пляже вместе с родителями, когда прохожий обратил внимание на ее купальник с глубоким декольте. «Какой-то мужчина пристально посмотрел на мою грудь и сказал, что очень хотел бы туда занырнуть! Мне стало ужасно неловко», — призналась она.

Девушка объяснила, что надеялась на защиту со стороны отца, однако он ничего не ответил незнакомцу. «Мой папа сказал: “Женщины, которые носят такие откровенные купальники, сами напрашиваются на мужские взгляды. Ты сама спровоцировала излишнее внимание”. Я не знала, что ответить. Мне стало очень обидно. Я заплакала и ушла. Не знаю, как мне теперь находиться рядом с ним», — призналась юзерша.

Пользователи сети осудили поступок отца в комментариях. «Как родитель, он обязан был тебя поддержать. Я бы навсегда перестала с ним общаться», «То, как ты выглядишь — только твое дело. Даже если бы ты была топлес, это не повод глазеть, а тем более давать неуместные комментарии с сексуальным подтекстом», «Этот прохожий до тебя домогался, а твой отец даже не попытался тебя защитить», «Не слушай своего отца. Помни, что ты всегда должна надевать то, что тебе нравится», — писали они.

В январе 2019 года стало известно, что косметический бренд Avon унизил женщин с целлюлитом. Девизом кампании антицеллюлитного крема марки стал лозунг «На щеках ямочки милы, а на бедрах — нет». «Хватит унижать женщин из-за возраста, морщин и целлюлита», — заявила тогда актриса Джамила Джамил и назвала создателей рекламы клоунами. «Целлюлит есть практически у всех, даже у клоунов из Avon, — написала она. — Это неизбежно и совершенно нормально. Заставлять женщин бояться своего тела и пытаться его "исправить", значит настраивать их на стресс и неудачу».