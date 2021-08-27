Рита Ора показала фигуру в нижнем белье и взволновала фанатов

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась серией откровенных фото и взволновала поклонников. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 30-летняя знаменитость демонстрирует фигуру в сером кружевном комплекте нижнего белья. Ее образ дополняют шелковый светло-коричневый халат, чулки, а также серьги и кольца. Фотограф запечатлел Ору в разных локациях: на диване, на фоне интерьера комнаты, а также на кровати. Публикация набрала больше 160 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Ты невероятно красивая!», «Выглядишь потрясающе», «Идеальные снимки», «Сногсшибательна», «Рита, я хочу быть твоим парнем», «Потрясающее тело, вау», — хвалили они.

В июле Рита Ора показала фигуру на новых фото в бикини. Певица снялась в темно-зеленом раздельном купальном костюме. Ее запечатлели с разных ракурсов на фоне окон дома в Лос-Анджелесе. Она также выбрала золотистые украшения — браслеты, подвеску и кольцо.