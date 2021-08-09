Рита Ора снялась топлес и порадовала поклонников

Популярная британская поп-исполнительница и телеведущая Рита Ора поделилась серией откровенных фото и порадовала поклонников. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 30-летняя знаменитость снялась топлес в белом банном халате, частично прикрывающем обнаженную грудь. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен яркий макияж. В подписи к публикации звезда поблагодарила фанатов из Австралии за любовь к ней и австралийской версии шоу «Голос», ведущей которой она является.

Поклонники оценили внешний вид Оры в комментариях под публикацией. «Самая горячая девушка на свете», «Великолепная», «Я тебя люблю!», Ты восхитительна, Рита!», «Почему ты такая красивая?», «Не перестаю тобой любоваться», — писали они.

В июле Рита Ора показала фигуру на новых фото в бикини. Певица снялась в темно-зеленом раздельном купальном костюме. Ее запечатлели с разных ракурсов на фоне окон дома в Лос-Анджелесе. Ора также выбрала золотистые украшения — браслеты, подвеску и кольцо.