Рита Ора показала фигуру на новых фото в бикини

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась серией откровенных фото и взволновала фанатов. Кадры появились на ее странице в Instagram.

30-летняя знаменитость показала свою фигуру на снимках в темно-зеленом комплекте бикини. Она запечатлена с разных ракурсов на фоне окон дома в Лос-Анджелесе. Ее волосы распущены, а на лице отсутствует макияж. Свой образ Ора дополнила золотистыми украшениями: браслетами, подвеской и кольцом. В подписи к публикации звезда написала, что не может перестать улыбаться от счастья.

Пост набрал больше 306 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Самая горячая девушка!», «Рита, ты прекрасна!», «У тебя невероятна улыбка, боже», «Идеальная», «Не переставай выкладывать фото в купальниках!» — писали они.

Ранее в июле фигура Риты Оры на фото в бикини восхитила подписчиков. Знаменитость поделилась кадрами, сделанными во время съемки ее музыкального клипа на песню You For Me. На одном из снимков она позирует с распущенными волосами в бежевом комплекте бикини.