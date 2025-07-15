Лавров оценил западные санкции пословицей

Лавров: Россия справляется с введенными против нее санкциями

Россия справляется с введенными против нее санкциями и выдержит новые ограничения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«И так уже беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, и я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД также напомнил о русской пословице «не рой яму другому», отметив, что от новых антироссийских санкционных ограничений пострадают в итоге их же авторы, что ударит по их собственной экономике и международным позициям.

Ранее Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.