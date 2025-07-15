Появилось видео удара по Одессе

Появилось видео удара ВС России по установке ПВО в Одессе

Вооруженные силы (ВС) России ударили по установке противовоздушной обороны в Одессе. Видео публикует Telegram-канал «Страна.ua».

«Дым над Одессой после прилета», — сказано в публикации. Позднее Telegram-канал «Изнанка» уточнил, что удар пришелся на установку противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Киеву. Как уточнили журналисты, воздушная тревога длилась почти 10 часов.

После ночной атаки небо в Киеве затянуло дымом. Также отмечается, что сервис NASA зафиксировал один пожар на левом берегу Днепра и три пожара на правом берегу в Киеве.