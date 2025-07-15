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19:45, 15 июля 2025Бывший СССР

Появилось видео удара по Одессе

Появилось видео удара ВС России по установке ПВО в Одессе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России ударили по установке противовоздушной обороны в Одессе. Видео публикует Telegram-канал «Страна.ua».

«Дым над Одессой после прилета», — сказано в публикации. Позднее Telegram-канал «Изнанка» уточнил, что удар пришелся на установку противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Киеву. Как уточнили журналисты, воздушная тревога длилась почти 10 часов.

После ночной атаки небо в Киеве затянуло дымом. Также отмечается, что сервис NASA зафиксировал один пожар на левом берегу Днепра и три пожара на правом берегу в Киеве.

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