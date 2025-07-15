«Роснано» связало иск к Чубайсу с исчерпанием попыток реанимации

«Роснано» опровергло политический и геополитический подтексты иска к Чубайсу

Иск «Роснано» к своему бывшему руководителю Анатолию Чубайсу и семи другим бывшим топ-менеджерам не имеет политического и геополитического контекстов. Об этом в комментарии для ТАСС заявил представитель корпорации.

По его словам, претензии выдвинуты в связи с «исчерпанием попыток реанимации и появлением законных оснований к взысканию». О какой именно реанимации идет речь, в заметке не сообщается, однако собеседник агентства настаивает, что речь идет о типичном случае.

«Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом в интересах объективной оценки этого рутинного кейса», — рассказал он.

Иск на 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов поступил в конце марта в Арбитражный суд Москвы. Поводом для него стал проект Plastic Logic по созданию в России производства гибких планшетов, в рамках которого «Роснано» инвестировало 7,1 миллиарда рублей в одноименную ирландскую компанию, позднее закрывшуюся.

В августе 2024 года в Москве по делу о растрате арестовали бывшего главу «Пластик Лоджик» (принадлежала «Роснано») Бориса Галкина. По оценке следователей, в рамках проекта компания похитила 13 миллиардов рублей.

На заседании в апреле суд арестовал деньги и имущество восьми ответчиков на общую сумму в размере 5,6 миллиарда рублей. В июле суд перевел процесс в закрытый режим по требованию истца. Очередное слушание по этому делу назначено на 12 августа.

Этой весной «Роснано» объявило о техническом дефолте, указав, что не выплатило в установленный срок (31 марта) купонный доход по облигациям серии 08. Тогда компания объяснила ситуацию необходимостью «выработки технического механизма выплаты».

Однако еще в мае 2024 года в «Роснано» признавали, что денег хватает только на погашение краткосрочной задолженности (сроком не более года), а все остальные заимствования недостаточно обеспечены активами.